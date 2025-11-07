Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Daire Başkanlığı’nda görev değişimi yaşandı. Emekliliğe ayrılan Yüksel Işık’ın yerine akademisyen kimliğiyle tanınan ve CHP Çankaya eski ilçe başkanı olan Mehmet Perçin atandı.

Yüksel Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevini Perçin’e devrettiğini duyurdu. Işık, “Sevgili Mehmet Perçin Hocam, benim yerime Sosyal Medya Daire Başkanlığına atandı. Gözümüz arkada değil. Kendisine başarılar dilerim” dedi.

YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Yeni Sosyal Medya Daire Başkanı Mehmet Perçin ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “Yüksel Işık ağabeyimizin emekli olması nedeniyle boşalan Sosyal Medya Daire Başkanlığı’na atamam yapıldı. Bu göreve atanmada gösterdiği takdirden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a ve katkı koyan tüm dostlara teşekkür ederim” diye konuştu.