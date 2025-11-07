Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda elektronik sınav uygulamalarını genişletmeye devam ediyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme) elektronik ortama aktarılan son sınav oldu.

1 Kasım Cumartesi günü yapılan sınava 4 binden fazla aday katıldı. Sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Ersoy: "Elektronik sınavlar daha şeffaf ve çevre dostu"

Elektronik sınav sistemi hakkında bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, dijitalleşme sürecinin hızla ilerlediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“2023’te Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Seviye Tespit Sınavı (STS-Eczacılık) elektronik ortamda uygulandı. Böylece yabancı dil sınavlarının dışındaki alanlarda da e-sınav dönemini başlattık. 2024’te ise Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı (DGUY) ve Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY) sınavlarını dijital ortama taşıdık. Geçen yıl toplam 19 sınav elektronik ortamda düzenlendi.”

Ersoy, bu yıl Electronic-Test of English Proficiency (e-TEP) uygulamasının da hayata geçirildiğini belirterek, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Sayıştay Eleme Sınavının elektronik ortama dahil edildiğini vurguladı.

“Şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda düzenlenen bu sınavlar, kağıt tabanlı sınavlara kıyasla çevre dostu ve organizasyon açısından daha verimli. Sınav sonuçlarının daha hızlı açıklanması ise adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor.”

e-TEP sınavı 29 Kasım’da yapılacak

Ersoy, ilk uygulaması 19 Kasım 2025’te gerçekleştirilen Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP)’in ikincisinin 29 Kasım’da yapılacağını hatırlattı. Dün başlayan sınav başvurularının 18 Kasım’da sona ereceğini duyurdu.

Okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere dört bölümden oluşan e-TEP, Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni’ne (CEFR) uygun olarak geliştirildi. Sınav sonucunda adaylara B1, B2 ve C1 düzeylerinde geçerli İngilizce yeterlilik sertifikası verilecek.

“Elektronik sınavları ülke geneline yaymayı hedefliyoruz”

Ersoy, şu anda Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan e-sınav merkezlerinde aynı anda yaklaşık 6 bin adayın sınava katılabildiğini söyledi.

“Bu merkezler, gelişmiş güvenlik sistemleri, biyometrik kimlik doğrulama ve kamera izleme teknolojileriyle donatılmış durumda. Her yıl ortalama 60 bin adaya sınav hizmeti veriyoruz. 10 farklı yabancı dilde sınavların yanı sıra kurumlara özel elektronik sınavlar da uygulanıyor.”

Elektronik sınav kapasitesini artırmak için yeni merkezlerin planlandığını aktaran Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda dört ilde gerçekleştirdiğimiz elektronik sınavları Türkiye’nin her bölgesine yaymayı hedefliyoruz. Yeni teknolojik gelişmeleri dikkate alarak bu hedefin ilk aşamasını kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Pilot uygulamalar, büyük sınavlar için de yol gösterici olacak.”