SÜMER TAŞKIRAN

Toplantıda tansiyon düştü mü? — Sunum sık sık kesildi

Enerji Bakanı’nın komisyona sunumu sırasında, elektrik üretimi ve enerji politikalarına değinilen bölümlerde milletvekilleri arasında tartışmalar yükseldi. Bakan sunumuna ilk kez ara verildiğinde oturum 20 dakika durdu; tekrar başladıktan sonra tansiyon yeniden yükselince ikinci olarak 10 dakikalık bir ara daha verildi. Ara sonrası da komisyonun tartışma yoğunluğu azalmadı; sunum süresince sık sık sert münakaşalar kaydedildi.

BAKAN BAYRAKTAR: ENERJİDE ARZ GÜVENLİĞİ VE YERLİLEŞME STRATEJİK ÖNCELİĞİMİZ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2026 yılı bütçe sunumunu yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, madencilikten doğal gaza, nükleer enerjiden sosyal desteklere kadar birçok başlıkta bilgi verdi. Sunumda, enerji yatırımları, yerli üretim ve verimlilik vurgusu öne çıktı.

MADENCİLİKTE ÜRETİM VE ÇEVRE DENGESİ

Bakan Bayraktar, madencilikte üretimle birlikte çevresel rehabilitasyonun da eş zamanlı yürütüleceğini belirtti. Bugüne kadar 12.962 hektarlık alanın rehabilite edildiğini, 23,5 milyon ağaç dikildiğini açıkladı.

Madencilik sektör hacminin 2002’de 116 milyar TL iken 2024’te 525 milyar TL’ye yükseldiğini, maden ihracatının 6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Bor karbür, ferrobor ve lityum karbonat tesislerinin devreye alınmasıyla yüksek katma değerli ürünlerin ihracat potansiyelinin artacağı ifade edildi.

DOĞAL GAZDA YENİ KEŞİFLER VE ÜRETİM ARTIŞI

Bayraktar, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yapıldığını, 2025 yılı itibarıyla toplam keşif miktarının 92 milyar metreküpe ulaştığını söyledi.

Sakarya Gaz Sahası’nda günlük üretimin 9,5 milyon metreküpe çıktığını, Faz-2 kapsamında 2026’da devreye girecek 'Osman Gazi' üretim platformuyla bu rakamın iki katına çıkacağını belirtti.

Faz-3 tamamlandığında 2028’de üretimin 45 milyon metreküpe ulaşması planlanıyor.

PETROL ÜRETİMİNDE REKOR: GABAR'DA 81 BİN VARİL

Gabar bölgesinde günlük petrol üretiminin yüzde 42 artışla 81 bin varile yükseldiğini açıklayan Bayraktar, bu artışın cari açığı yılda yaklaşık 2 milyar dolar azalttığını söyledi.

2026 yılı hedefinin toplam 300 sondaj olduğunu ifade etti.

YENİLEBİLİR ENERJİ VE ŞEBEKE YATIRIMLARI BÜYÜYOR

Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün 121 bin MW’a ulaştığını, bunun yüzde 62’sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını belirten Bayraktar, “Rüzgâr ve güneşi üç katına çıkararak 2035’te 120 bin MW yenilenebilir kapasiteye ulaşacağız.” dedi.

2035’e kadar 30 milyar dolarlık şebeke yatırımı planlandığını, bu kapsamda 25 bin kilometre yeni yüksek gerilim hattı kurulacağını, Dünya Bankası ile 750 milyon dolarlık kredi anlaşması yapıldığını aktardı.

YERLİLEŞME VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Bakan, güneş panellerinde yerlilik oranının yüzde 91’e, rüzgâr türbinlerinde yüzde 65’e ulaştığını belirterek, sektörde 50 binden fazla kişinin doğrudan istihdam edildiğini söyledi.

Enerji verimliliği yatırımlarıyla 2024’te 3,4 milyar dolar tasarruf sağlandığını, 4,8 milyon ton karbon salımının önlendiğini ifade etti.

SOSYAL DESTEKLER VE ENERJİ SÜBVANSİYONLARI

2024 yılında elektrik ve doğal gazda 548 milyar TL’lik sübvansiyon sağlandığını açıklayan Bayraktar, 2025’in ilk on ayında bu tutarın 530 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.

Konutlarda elektriğin yüzde 54’ünün, doğal gazın yüzde 45’inin devlet tarafından sübvanse edildiğini hatırlattı.

2019’dan bu yana 3,5 milyon haneye 86 milyar TL elektrik desteği, 679 bin haneye 4,8 milyar TL doğal gaz desteği verildiğini söyledi.

NÜKLEER ENERJİ VE YENİ NESİL REAKTÖRLER

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin tam faaliyete geçtiğinde ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağını belirten Bayraktar, 2035’e kadar 7.200 MW, 2050’ye kadar 20.000 MW nükleer kapasite hedeflediklerini açıkladı.

ABD ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Anlaşması imzalandığını ve küçük modüler reaktör (SMR) teknolojilerine yönelik 2050 için 5.000 MW hedefi konduğunu ifade etti.

ULUSLARARASI ENERJİ DİPLOMASİSİ

Son bir yılda 18 ülke ile 20 iş birliği anlaşması yapıldığını söyleyen Bayraktar, “Enerji artık sadece üretim değil, diplomasi alanıdır. Türkiye, bölgesel enerji koridoru olma vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor" dedi.

Komisyondaki sunumda, Türkiye’nin enerji politikasında yerli kaynak, verimlilik ve arz güvenliği üçlüsünün temel strateji olarak korunduğu; madencilikten doğal gaza, nükleerden yenilenebilir enerjiye kadar tüm alanlarda yatırımların hız kesmeden sürdüğü mesajı verildi.