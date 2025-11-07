Sincan Belediyesi, ara tatil süresince çocuklar için birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle dolu bir program hazırladı. Tiyatro oyunları, animasyon gösterileri ve Bilim Sincan’daki atölyelerle öğrenciler tatil boyunca keyifli vakit geçirecek.

Kültür ve sanat çalışmalarına önem veren Sincan Belediyesi, her yaştan vatandaşa hitap eden etkinliklerine ara tatilde de devam ediyor. Çocuklara hem eğlenceli hem de eğitici bir tatil deneyimi sunmayı hedefleyen belediye, tiyatro, animasyon ve atölye etkinlikleriyle minikleri buluşturacak.

Lale Konferans ve Tiyatro Salonu’nda 8, 10, 12 ve 14 Kasım tarihlerinde iki seans halinde (14.00 ve 16.00) animasyon gösterileri sahnelenecek. Renkli karakterlerin yer aldığı bu gösteriler, çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatırken aynı zamanda eğitici mesajlar da sunacak.

15 Kasım Cumartesi günü ise “Keloğlan Korsana Karşı” adlı tiyatro oyunu, yine iki seans olarak (14.00 ve 16.00) izleyiciyle buluşacak. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Bilim Sincan’da da ara tatil boyunca çocuklar için çeşitli atölyeler düzenlenecek. 6-11 yaş grubuna yönelik hazırlanan astronomi, matematik, doğa ve tasarım atölyeleri, uzman eğitmenler eşliğinde çocukların hem öğrenmesini hem eğlenmesini sağlayacak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların tatil dönemlerini keyifli, verimli ve unutulmaz hale getirmek için kültürel etkinliklere büyük önem veriyoruz. Tüm aileleri ve çocuklarımızı ara tatilde bu güzel etkinliklere davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.