Pezeşkiyan, ülkenin batısındaki Sanandaj kentinde düzenlenen bir toplantıda, ülke genelinde 5 yıldır devam eden kuraklık nedeniyle Tahran’daki su rezervlerinin kritik seviyeye ulaştığını belirtti. Cumhurbaşkanı, “Yağmur yağmazsa, gelecek aydan itibaren Tahran’da su kısıtlamasına gitmek zorunda kalacağız. Bundan sonra da yağmur yağmazsa, suyumuz tamamen bitecek ve Tahran’ı boşaltmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İran’ın yağış eksikliği ve su kaynaklarının yetersizliği gibi ciddi doğal krizlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Ayrıca, su ve enerji yönetiminde tasarrufun artık zorunlu hale geldiğini dile getirdi.