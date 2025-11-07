Olay, Süleymaniye Mahallesi Havaalanı Caddesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin uygulama sırasında meydana geldi. Şüphe üzerine durdurulan 16 NK 882 plakalı otomobildeki sürücüye alkol testi yapıldı ve 3.01 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye, 6. kez ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin TL, alkollü araç kullanmaktan ise 18 bin 678 TL ceza kesildi. Kendi tanıdığı çekiciyi aramak isteyen Özkan Ş., babasıyla küslüğünü dile getirerek polisle tartıştı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile sakinleştirilen sürücü, babasının eşliğinde polis merkezine götürüldü.

Özkan Ş., olay sırasında polislere, “Yine yakalandık. Bu sefer içeri atacak savcı” diyerek alkol almaya devam etti. Babası Cavat Ş. ise “Öldürteceksin, yeter artık. Beni delirtme. İnegöl’e rezil oldum, yeter ya” diyerek tepki gösterdi.