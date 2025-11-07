Bitlis Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine hızlı şekilde ulaşabilmesi amacıyla geliştirilen Kadın Destek (KADES) uygulamasını tanıtmaya devam ediyor.

Ekipler, kent genelinde cadde, otobüs durağı ve kalabalık alanlarda kadınlara uygulamanın kullanımını anlatarak telefonlarına yüklemelerine yardımcı oluyor. 11 dil seçeneğiyle hizmet veren uygulamada, konum bilgisinin açık tutulmasının önemi vurgulanıyor.

KADES, 11 dilde erişime açıldı

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Başkomiser Emrah Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2018’de yerli imkânlarla geliştirilen KADES uygulamasının, nüfus ve demografik yapı analiz edilerek 5 dilden 11 dile çıkarıldığını söyledi.

Altay, “KADES uygulaması artık Türkçe, Kürtçe, Farsça, İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Kırgızca ve Özbekçe dillerinde kullanılabiliyor. Uygulamadaki yaş sınırlaması da kaldırıldı. Artık lisede okuyan kız öğrenciler de KADES’i indirebiliyor.” dedi.

“Konum özelliği mutlaka açık olmalı”

Altay, uygulamanın doğru çalışabilmesi için konum özelliğinin açık tutulmasının önemine dikkat çekerek, “Bitlis’te indirilen uygulama başka bir ilde kullanıldığında konum kapalıysa ihbar Bitlis’e düşer. Bu da müdahale süresini uzatır. O nedenle konum özelliği mutlaka açık olmalı.” ifadelerini kullandı.

KADES’in yalnızca ev içi şiddet durumlarında değil, sokakta tanık olunan fiziksel, psikolojik veya ekonomik şiddet olaylarında da kullanılabileceğini belirten Altay, “Bir başkasının hayatını kurtarabiliriz. Kadınlarımızın uygulamayı bilmesi çok önemli.” dedi.

Uygulama “tek tuşla yardım” imkânı sunuyor

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru Cansu Şahin, uygulamanın kolay kullanımına dikkat çekti. Şahin, “Uygulama indirildikten sonra kısa bir bilgi formu dolduruluyor, SMS ile gelen doğrulama kodu giriliyor. Konum açıldığında tek tuşla ihbar gönderilebiliyor. ‘Evet’ tuşuna basıldığında ihbar anında emniyet güçlerine ulaşıyor.” bilgisini paylaştı.

Kadınlar uygulamayı benimsiyor

Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisi Saliha Çetin, KADES’i telefonuna yüklediğini belirterek, “Uygulamanın bu kadar kapsamlı olduğunu bilmiyordum. Artık lise çağındaki kızlar da kullanabiliyor. 11 dil seçeneğiyle herkesin erişimi kolaylaşmış.” dedi.

Bir diğer öğrenci Azra Doğan ise, “KADES, kadınların güvenliği için önemli bir adım. Kürtçe dil seçeneğinin eklendiğini yeni öğrendim. Kullanmayı herkese tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Parkta torunuyla vakit geçirirken polislerden bilgi aldığını anlatan Ayfer Sarıteke de, “Polisler uygulamayı yüklememe yardım etti. Zor durumda kaldığımızda tek tuşla yardım çağrısı yapabiliyoruz.” dedi.