Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji alanındaki çalışmalarıyla petrol ve doğal gazda tarihinin en yüksek üretim seviyesine ulaştığını açıkladı. Bayraktar, “Yurt içi ve yurt dışında günlük toplam 180 bin varil üretim gerçekleştiriyoruz. Bu üretimle her gün yaklaşık 7 milyon aracın yakıt ihtiyacını kendi petrolümüzle karşılayabiliyoruz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifini görüşmek üzere toplandı. Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlık etti.

Komisyonda muhalefet milletvekilleri de enerji fiyatlarını gündeme getirdi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, mutfak tüpüyle katıldığı toplantıda, “2002’de 12 kilogramlık tüp 50 liraya dolarken bugün bin liraya doluyor. Halkın cebi yanıyor” ifadelerini kullandı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Akkuyu Nükleer Santrali’ne ilişkin eleştirilerde bulundu.

“Petrol üretiminin her aşamasını yerlileştirmeyi hedefliyoruz”

Sunumunda Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik hedeflerini anlatan Bakan Bayraktar, enerji güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılması için yürütülen çalışmalara değindi:

“Tüm arama ve üretim çalışmalarımızın sonucu olarak petrol ve doğal gazda tarihimizin en yüksek üretim seviyelerine ulaştık. Yurt içi ve yurt dışında günlük 180 bin varil üretim gerçekleştiriyoruz. Petrol üretiminin her aşamasını yerlileştirmeyi hedefliyoruz.”

Bayraktar, Gabar Bölgesi’nde tamamen milli imkanlarla üretilen Koca Yusuf, Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu sondaj kulelerinin Türkiye’nin enerji bağımsızlığı vizyonunun örnekleri olduğunu belirtti.

“3 milyar dolarlık doğal gaz ithalatını önleyeceğiz”

Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve üretim kapasitesini artırmaya devam ettiğini belirten Bayraktar, yenilenebilir enerji kaynaklarında yerlileşme oranının da yükseldiğini söyledi.

“Güneş panellerinde yüzde 91, rüzgar türbinlerinde yüzde 65 yerlilik oranına ulaştık. 500 imalatçı firmayla 50 bin kişiye yeşil istihdam sağlıyoruz. Yeni destek modelimizle, yerli kömür santralleri sayesinde 3 milyar dolarlık doğal gaz ithalatını önleyeceğiz ve 26 binden fazla kişiye istihdam sağlayacağız.”

“Stratejik ve kritik madenler hukuki güvenceye kavuştu”

Bakan Bayraktar, Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementleri sahasında yapılan çalışmalarla, dünyanın en büyük ikinci rezervinin tespit edildiğini hatırlattı.

“694 milyon tonluk kaynak üzerinde üretime yönelik pilot tesisimizi devreye aldık. Türkiye’nin stratejik ve kritik madenlerini ilk kez hukuki güvenceye kavuşturduk. Savunma sanayi, batarya teknolojisi ve yenilenebilir enerji üretimi açısından bu madenler büyük önem taşıyor.”

“Enerji tüketim desteğine devam ediyoruz”

Vatandaşların enerji maliyetlerinden korunması için sağlanan desteklere de değinen Bayraktar, “Elektrik ve doğal gaz faturalarına verilen destek 2025 yılının ilk 10 ayında 530 milyar TL’ye ulaştı” dedi.

“Bugün elektrikte yüzde 54, doğal gazda yüzde 45 oranında destek sağlıyoruz. 2019-2025 yılları arasında 3,5 milyon haneye 86 milyar TL elektrik desteği, 679 bin haneye 4,8 milyar TL doğal gaz desteği verdik. 2003’ten bu yana yapılan kömür yardımı ise 225 milyar TL’yi buldu.”

Bakan Bayraktar ayrıca 2026 yılı bütçesinin 58,4 milyar lira olduğunu açıkladı.

Denetim ve çevre vurgusu

Bayraktar, madencilikte “önce insan, sonra çevre” anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek 2025 yılında 2 bin 43 faaliyet durdurma kararı aldıklarını ve 12 bin 962 hektarlık alanda 23,5 milyon ağaç dikildiğini söyledi.

Madencilik sektörünün hacminin 525 milyar liraya, ihracatının ise 6 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

Komisyon görüşmeleri sürüyor

Bakan Bayraktar’ın sunumunun ardından, milletvekilleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerine değerlendirmelerini sürdürüyor.