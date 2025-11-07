Bakan Yumaklı, Ankara Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı açıklamada, 11 Kasım’da 81 il ve 922 ilçede fidanların ve tohumların toprakla buluşacağını belirterek, vatandaşları bu etkinliklere katılmaya çağırdı. Yumaklı, “7’den 77’ye, mümkünse şölen havasında çocuklarımızı da alarak fidan dikim alanlarına gelin” dedi.

Etkinlik kapsamında Yumaklı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile birlikte Tıp Fakültesi bahçesinde ağaç dikti. Konuşmasında bilim ve tarımın önemine değinen Yumaklı, Türkiye’nin güçlü bir tarım sektörü için ilim ve bilimin birleşmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Bakan, gençlerin tarımsal üretim ve teknoloji alanında girişimlerde bulunmalarını teşvik ederek, “Tarımsal üretime dair bir fikriniz varsa kapılarımız sizlere sonuna kadar açık” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü’nün yıllık fidan dikim hedefini bu yıl 550 milyona çıkardığını belirtti.

Yumaklı, vatandaşların online olarak fidan sahiplenebileceğini belirterek, “geleceğenefes.gov.tr adresinden saniyeler içinde fidan sahiplenebilir ve hayatta bir dikili ağacınızın olmasını sağlayabilirsiniz” dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar da konuşmasında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dikkat çekerek, Filistinli öğrencilerin akademik ve insani olarak desteklenmesinin önemine değindi. Tören, ARDEK Ödülleri sahiplerinin plaketlerinin verilmesiyle sona erdi.