Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden “bağlama”, “arınma” ve “ilişki düzeltme” gibi büyüler yaptıklarını iddia ederek vatandaşları kandırdıkları belirlendi.

Dolandırıcıların, kendilerine ulaşan kişilerden “Eşim benden uzaklaştı, aramızı düzeltin”, “Kaynanam eşimle aramızı bozuyor, onu uzaklaştırın” ve “Psikolojik sıkıntılarımdan arınmak istiyorum” gibi talepler aldıkları tespit edildi.

Şantaj ve Tehdit Yöntemiyle Para Aldılar

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin başkalarına ait banka hesaplarını kiralayarak mağdurlardan sürekli para istedikleri, büyülerin “tutması için” yeni ödemeler talep ettikleri ortaya çıktı.

Ayrıca, mağdurlardan temin ettikleri fotoğraf ve videoları yakınlarına göndermekle tehdit ederek şantaj yoluyla para almaya devam ettikleri belirlendi.

İstanbul’da Yakalandılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen operasyonla şüpheliler A.Ö., A.A. ve U.U.Y., İstanbul’da yakalanarak Ankara’ya getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.