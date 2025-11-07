Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen “Emeğin Türkiye’si: Motokuryeler Buluşması” etkinliğinde, motokuryeler ve hayatını kaybeden motokurye yakınlarıyla bir araya geldi. Program, Ankara’da 2022 yılında trafikte tartışma sonucu bıçaklanarak hayatını kaybeden motokurye Samet Özgül’ün vefatının üçüncü yıl dönümünde gerçekleştirildi. Özgül’ün kardeşi Berna Özgül, mücadelesine destek olmak için CHP Parti Meclisi üyesi yapıldı.

Motokuryelerin Sayısı ve Çalışma Koşulları

CHP lideri Özgür Özel, motokuryelerin sayısının kayıt dışı çalışanlarla birlikte 350 bine ulaştığını belirterek, "Bunların yüzde 80’i, yani yaklaşık 250 bini pandemi döneminde işsiz kalanlardan oluşuyor. İşsiz kaldıkları için başka bir iş bulamadıklarından motokuryelik yapıyorlar" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 5 yılda motosiklet sayısının yüzde 90 artarak 7 milyona ulaştığını aktaran Özel, 2024’te 126 bin olan motokurye sayısının 200 bine çıktığını vurguladı.

"Esnaf Kurye" Modeline Eleştiri

Özel, paket başına ücret sistemi ve “esnaf kurye” modeli üzerinden yapılan uygulamalara tepki göstererek şunları söyledi:

Algoritmalarla motorun hareketlerinin ve teslim sürelerinin sürekli izlenmesi,

Paket başına ödemelerde hak edilenin kesilmesi.

Özel, “Esnaf denilen, ama tüm dijital imkanlarla sömürülen çalışanlar iş ortağı değil, gerçek anlamda emeğin karşılığı verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Önerilen Çözümler ve Talepler

CHP lideri, motokuryeler için Motorlu Taşıtlar Vergisi ve P1 belgesi ücretlerinin sıfırlanması, sendika ve toplu sözleşme hakkının tanınması gerektiğini söyledi. Ayrıca, çocukların motokurye olarak çalıştırılmaması ve sıkı denetim yapılması gerektiğini vurguladı.

Özel, 2023’te 68, 2024’te 63 ve 2025’in 10 ayında ise 75 motokuryenin hayatını kaybettiğini aktararak, cezaların caydırıcı ve uygulanabilir olması gerektiğini belirtti.

Empati ve Toplumsal Sorumluluk

Özel, motokuryelerin zorlu hava koşullarında çalıştığını hatırlatarak vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

“Evimizde siparişimizi beklerken motokuryeye kızmak yerine, yaptıkları işin ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu anlamalıyız. Empati ve saygı göstermek hepimizin vicdani sorumluluğudur.”

Motokuryeler ve Hayatını Kaybedenlerin Anısına

Programda, hayatını kaybeden motokuryelerin isimlerinin yazılı olduğu pano, kullandıkları motor ve kasklar sergilendi. Motokuryeler, etkinlik öncesinde 9 Eylül Parkı’ndan konvoy halinde CHP Genel Merkezi’ne geldi.