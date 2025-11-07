GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu’nun 2023-2027 dönemi üçüncü ilk kurul toplantısı, kadın girişimciliğinin ülke ekonomisine katkısının ele alındığı önemli bir buluşmaya sahne oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk’ün katıldığı toplantıda, kadın girişimcilerin üretimden istihdama, ihracattan dijital dönüşüme kadar ekonominin her alanında üstlendiği rol öne çıktı. Kadın gücünün sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunun altı çizildi.

ÖZTÜRK: “DÜNYADA 60’TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ”

Toplantının açılışında konuşan TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk, Kadın girişimciliğinin Ankara’daki ekonomik hayattaki gücüne dikkat çekerek, “Kurulumuzda Ankara’daki sekiz oda ve borsadan toplam 378 kadın girişimci yer alıyor. Üyelerimiz 10 bin kişiye istihdam sağlamakta olup, beş yüz milyon dolar ciro büyüklüğüne sahip. Dünyada 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.” dedi.

Kadın girişimcilerin Türkiye ekonomisine yön veren önemli bir sivil toplum gücü haline geldiğini belirten Öztürk, “Ankara’daki en büyük kadın STK’sı olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Kurulun son dönemde yürüttüğü projelere değinen Öztürk, kadın girişimcilere yönelik eğitim programlarından üniversite protokollerine kadar geniş bir faaliyet yelpazesi yürüttüklerini aktardı:

“Ankara’daki 22 üniversiteden 15’iyle protokol gerçekleştirdik. Her ay bir üniversitede rol model kadın girişimcileri öğrencilerle buluşturacağız. Ayrıca ‘Sanayi ve Kadın Evi’ projemizi Sincan Belediyesi, İŞKUR ve KİPAK iş birliğiyle hayata geçireceğiz”

Kadın erkek fırsat eşitliğine de dikkat çeken Öztürk, “Beş üniversitemizle birlikte ‘Gençlerin Gözünden Kadın Erkek Fırsat Eşitliği’ temalı fotoğraf yarışması düzenledik. Ödül törenimizi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

SEYİT ARDIÇ: “KADININ AKLI VE YARATICILIĞI OLMADAN DÖNÜŞÜM TAMAMLANMAZ”

Toplantıda konuşan Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç da, kadın girişimcilerin ülke kalkınmasındaki önemine vurgu yaptı. Ardıç, “Kadının iş dünyasında güçlenerek varlığını artırması, ülkemizin çok daha verimli, sistemli ve sürdürülebilir bir refah toplumu haline gelmesinde büyük öneme sahiptir.” dedi.

Kadınların üretim dünyasındaki yerinin sadece bir eşitlik meselesi değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk olduğunu belirten Ardıç, “Kadının aklı, iş yapma becerisi, yaratıcılığı ve emeği iş dünyasına yeni bir soluk getirir. Kadınların emeği olmadan sanayide dönüşüm tam anlamıyla gerçekleşmez.” ifadelerini kullandı.

Kadınların iş gücüne katılımındaki artışın önemine değinen Ardıç, “2002 yılında yüzde 13,1 olan kadın girişimci oranı, 2024’te yüzde 18,2’ye yükselmiştir. Ancak hâlâ kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Dünya Bankası verilerine göre kadınların finansmana erişimi erkeklere kıyasla yarı yarıya daha az” diyerek, finansal ve yapısal engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

BAKAN GÖKTAŞ: “KADINLARIN BAŞARISI, EKONOMİMİZİN BÜYÜME HİKAYESİDİR”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise konuşmasında kadın girişimciliğinin kalkınmadaki kritik rolüne değindi. “Bugün Ankara’nın üretken ve vizyoner kadınlarıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerin başarısı sadece bireysel bir hikâye değil, ülke ekonomimizin büyüme hikayesinin ta kendisidir” diyen Göktaş, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer alması gerektiğini vurguladı.

Kadın girişimcilerin sürdürülebilir kalkınmanın en büyük dinamiği olduğunu belirten Göktaş, “Kadınların ekonomik hayata katılımı arttıkça verimlilik artar, yenilik artar, toplumsal refah yükselir. Kadın girişimciler üretimi çeşitlendirir, istihdam yaratır, sosyal sorumluluk bilincini ekonomiye taşır.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak kadın girişimciliğini destekleyen pek çok çalışma yürüttüklerini aktaran Göktaş, “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız doğrultusunda kadınların ekonomik hayata katılımını artıracak projeler hayata geçiriyoruz. Eğitim ve mentorlük programlarıyla her gün daha fazla kadının hayatına dokunuyoruz” dedi.

Kadın girişimcilere yönelik desteklerin kurumsal düzeyde güçlendiğini belirten Göktaş, “KadınGirişimci.gov.tr portalıyla tüm kurumların çalışmalarını tek bir platformda topladık. Kadın kooperatiflerini her aşamada destekliyor, proje hazırlama eğitimleriyle kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmalarını sağlıyoruz.” bilgisini paylaştı.

Göktaş ayrıca, özel sektörle yapılan iş birliklerine değinerek, “Hepsiburada işbirliğiyle 7.500 kadın girişimciye e-ticaret yoluyla satış imkânı sunduk. ‘Hobin İşin Olsun’ projesiyle kadınlara hobilerini kazanca dönüştürme fırsatı verdik. Enerji sektöründe de kadın istihdamını artırmak için ‘Kadınlar için Enerji’ projesini hayata geçirdik.” dedi.

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, “Kadınların potansiyelini daha etkin kılan çalışmalara imza attığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda kadınların hayatın her alanında var olmaları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.