Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, gösterdiği performansla İspanya’da adından söz ettirmeye devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre milli futbolcumuz, taraftar oylaması sonucu “Ekim ayının en iyi oyuncusu” seçildi.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen kısa sürede taraftarın sevgisini kazanan Arda Güler, forma giydiği maçlarda attığı goller ve etkili oyunuyla dikkat çekti. Real Madrid taraftarları sosyal medyada genç futbolcuya övgü dolu mesajlar yağdırırken, bu ödül Arda’nın İspanya’daki yükselişinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti de genç yıldızın disiplinli çalışmasından ve sahadaki olgun tavırlarından övgüyle bahsederek “Arda, her geçen gün daha iyiye gidiyor” dedi.