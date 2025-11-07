Kulübün sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Başkanımız Sayın Nuri Muhammet Yaman, Başkan vekili Sayın Abdulkadir Tecimer ve Yönetim Kurulumuz, MKE Genel Müdürü Sayın İlhami Keleş'i ziyaret ederek istişarelerde bulunmuştu ve kendisine forma hediye etmiştir. Nazik misafirperverliği ve destekleri için kendilerine teşekkür ederiz."

Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Muhabir: Fatih Teke