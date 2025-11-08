Başsavcılıktan yapılan açıklamada, paylaşımın “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçları kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Emrah Peküs’ün, Siirt’te gözaltına alınmasının ardından İstanbul’a getirildiği, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Peküs’ün tutuklanmasıyla birlikte söz konusu paylaşımın yer aldığı hesap erişime kapatıldı. Savcılık, benzer içeriklerin paylaşılmaması konusunda kamuoyuna da uyarıda bulundu.
Olay, kamu görevlilerinin ve ailelerinin özel yaşamına ilişkin güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Muhabir: Haber Merkezi