SÜMER TAŞKIRAN

Aksu, dünya genelinde enerji sektöründe köklü bir dönüşüm yaşandığını belirterek, “Geleneksel sistemler yerini yenilenebilir, sürdürülebilir ve dijitalleşmiş enerji modellerine bırakıyor. Bu dönüşüm sadece kalkınma ve çevre politikalarının değil, milli güvenliğin ve ekonomik bağımsızlığın da temel unsuru haline gelmiştir” dedi.

"TÜRKİYE, GELİŞMELERE YÖN VEREN BİR ÜLKE HALİNE GELDİ"

Türkiye’nin küresel enerji dönüşümünü sadece izleyen değil, yön veren bir ülke konumuna geldiğini ifade eden Aksu, “Son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde yenilenebilir enerjide kurulu gücümüz artmış, yeni keşiflerle yerli kaynaklarımız devreye alınmıştır. Çeşitlendirme ve nükleer enerji yatırımlarıyla enerji arz güvenliğimiz daha sağlam bir temele oturmuştur” diye konuştu.

Aksu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk elektriğin çok yakında üretileceğini, bunun da Türkiye’nin elektrik arz güvenliğine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

"YERLİ KAYNAKLARDA REKOR ARTIŞ SAĞLANDI"

Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün 121 bin 418 megavata ulaştığını belirten Aksu, bunun yüzde 61,6’sının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu ifade etti. “Toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 71 ile rekor seviyeye çıkmıştır” diyen Aksu, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 11’inci sıraya yükseldiğini hatırlattı.

"ENERJİDE İTHALAT YÜKÜ AZALTILMALI"

Enerji ithalatının cari açık üzerinde belirleyici etkisi olduğunu vurgulayan Aksu, doğal gaz tüketiminin yüzde 96’sının ithalat yoluyla karşılandığını, bu nedenle yerli enerji üretiminin artırılmasının stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Doğal gaz depolama kapasitesinin artırılması çalışmalarına da değinen Aksu, “Depolama kapasitemizin 2028’e kadar tüketimin yüzde 20’sine ulaşacak olması arz güvenliğine önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

"ENERJİ DİPLOMASİ ALANINDA DA TÜRKİYE’NİN GÜCÜ ARTIYOR"

Enerjinin yalnızca ekonomik değil, diplomatik bir güç unsuru haline geldiğini belirten Aksu, Türkiye’nin jeopolitik konumu sayesinde enerji ticaretinde kilit aktör haline geldiğini söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı ile yapılan enerji iş birliklerinin Türkiye’nin bölgesel enerji gücünü artırdığını ifade etti.

"MADENCİLİKTE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ÖNCELİKLİ OLMALI"

MHP olarak madencilikte millî kaynakların en yüksek katma değerle değerlendirilmesini hedeflediklerini söyleyen Aksu, “Bor, altın, gümüş, nikel ve nadir toprak elementleri gibi stratejik madenlerde yapılan çalışmalar, sanayimize ve ihracatımıza önemli katkı sağlamaktadır” dedi.

Aksu, Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementleri rezervine dikkat çekerek, burada kurulacak büyük ölçekli tesisin enerji üretimine katkı sağlayacağını vurguladı.

"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İDEALİ"

Enerji politikalarının yalnızca bugünü değil, gelecek kuşakların refahını da güvence altına alacak bir vizyonla yürütülmesi gerektiğini belirten Aksu, “Türk ve Türkiye Yüzyılı olacağına inandığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ‘enerjide tam bağımsız Türkiye’ idealini inşallah gerçeğe dönüştüreceğiz” dedi.

Aksu, konuşmasının sonunda bakanlık çalışanlarına teşekkür ederek, bütçenin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.