ESKİŞEHİR’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda meydana geldi. H.Y. (33) yönetimindeki 26 PK 077 plakalı otomobil, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve H.F. (33) idaresindeki 07 EBM 02 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan H.F. (5), H.F. (32), H.F. (8), Ş.F.T. (25), A.T. (31), E.Y. (30) ve R.S.Y. (7) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 5 yaşındaki H.F.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.