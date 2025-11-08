Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'deki çalışma ofisinde Savunma Bakanı Denis Şmigal, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve diğer üst düzey yetkililerle yaptığı toplantıda Rusya’nın saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde yer alan Pokrovsk kentine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, “Son 3 günde Rus birlikleri Ukrayna mevzilerine 220 saldırı düzenledi. Askerlerin verilerine göre şehrin içinde 314 Rus askeri bulunuyor.” dedi.

Pokrovsk cephesinde Rus ordusunun ciddi kayıplar verdiğini ancak saldırıların devam ettiğini ifade eden Zelenskiy, “Düşmanın bir numaralı hedefi Pokrovsk’u mümkün olan en kısa sürede işgal etmektir. Bu hedef değişmedi.” diye konuştu.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna birliklerinin Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehri ve çevresinde 1100 ila 1200 metre ilerleme kaydettiğini açıkladı.

“Tomahawk füzeleri için görüşmeler sürüyor”

Ukrayna’nın uzun menzilli saldırı kapasitesini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Zelenskiy, ülkesine Tomahawk füzelerinin tedariki konusunda ABD ve diğer müttefiklerle görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Zelenskiy, “Ayrıca üreticilerle de çalışıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump olumlu karar verirse, üreticiler bu füzeleri memnuniyetle Ukrayna’ya gönderecektir.” ifadelerini kullandı.

“Ateşkesi sağlayacak her türlü görüşmeyi destekliyoruz”

Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ABD’de Donald Trump ile görüşeceğini hatırlatarak, Orban’ın Trump’ı Macaristan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya getirmeye çalıştığını ileri sürdü. Zelenskiy, “Nerede olursa olsun, eğer görüşme ateşkese ve savaşın sona ermesine katkı sağlayacaksa, Ukrayna bu girişimleri destekleyecektir.” dedi.

“Gripen savaş uçaklarının Ukrayna’daki üretimi 2033’te başlayacak”

Toplantıya katılan Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal ise İsveç ile Gripen savaş uçaklarının satışına ilişkin niyet mektubu imzaladıklarını hatırlattı. Şmigal, Ukrayna’nın 150 adet Gripen savaş uçağı almayı planladığını belirterek, “2033 yılından itibaren Gripen’lerin Ukrayna’da önemli ölçüde yerelleştirilmesini, üretimin büyük ünite montajından bireysel parçalara geçmesini öngörüyoruz.” açıklamasını yaptı.