CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman hakkında yeniden yargılama ve tahliye talebini reddetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eskişehir’deki programlarının ardından gazetecilere konuşan Özel, Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yargılama yönündeki kararına rağmen mahkemenin bu karara uymamasını eleştirdi.

Özel, “Bugün ilk kez yargı tarihimizde 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararına uymayacağını açıkladı. Oysa Anayasa’nın 138. ve 153. maddeleri açıktır; Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı için bağlayıcıdır.” dedi.

“Düzen tutmaz, yağma başlar”

Özgür Özel, mahkemenin tutumunun devlet düzeni açısından tehlike yarattığını belirterek şunları söyledi:

“Bu vakitten sonra biri kalkar ‘Sen Anayasa’nın bu maddesini tanımıyorsan, ben de Meclis maddesini tanımıyorum’ der. Öbürü cumhurbaşkanını, mülkiyet hakkını tanımaz. Hepimizin güvencesi Anayasa’dır. Birinci kademe mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararını nasıl tanımaz? Bu vakitten sonra düzen tutmaz, yarın yağma başlar ülkede.”

“Toplum sözleşmesine göre davranmazsanız devlet çöker”

Özel, devletin temelini oluşturan ilkelerin çiğnendiğini savunarak, “Devletleri devlet yapan, toplum sözleşmeleridir. Bugün yargılanan kişinin kim olduğuna bakarak toplum sözleşmesine karşı çıkmaya başladınız mı bu işin sonu gelmez.” ifadelerini kullandı.

Yatırımcı güvenine de değinen Özel, “Anayasa Mahkemesi kararına ‘Ben uymuyorum, yok hükmünde’ derseniz, yatırımcı hisse senedine, tapuya, bankaya, hiçbir şeye güvenmez. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin anayasasızlaştırma sürecinde bir eşik atlanıyor. Herkes aklını başına alsın.” diye konuştu.