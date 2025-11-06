Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde, bu turda dahil olan 10 yeni ekibin yanı sıra 3. eleme turunu geçen 28 takım yer aldı.

Karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle, 2, 3 ve 4 Aralık tarihlerinde oynanacak. Bu maçları kazanan 19 takım, adını grup aşamasına yazdıracak.

Trendyol Süper Lig’de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, kupa mücadelelerine grup aşamasından itibaren katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Eşleşmeleri

  • Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – Zecorner Kayserispor

  • Yalova FK 77Gaziantep FK

  • BolusporKahta 02 Spor

  • İstanbulsporSMS Grup Sarıyer

  • Özbelsan SivassporAliağa Futbol

  • MuğlasporSipay Bodrum FK

  • Çaykur RizesporAtko Grup Pendikspor

  • MuşsporTÜMOSAN Konyaspor

  • Beyoğlu Yeni ÇarşıGöztepe

  • Arca Çorum FKCorendon Alanyaspor

  • ikas EyüpsporAstor Enerji Çankayaspor

  • FethiyesporBandırmaspor

  • Karpedo Dondurma KahramanmaraşsporErzurumspor

  • Silifke BelediyesporHesap.com Antalyaspor

  • SakaryasporGençlerbirliği

  • Alagöz Holding Iğdır FKOrduspor 1967

  • Karacabey BelediyesporKocaelispor

  • Trabzonsporİmaj Altyapı Vanspor

  • Esenler EroksporMısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar