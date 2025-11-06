Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminde, bu turda dahil olan 10 yeni ekibin yanı sıra 3. eleme turunu geçen 28 takım yer aldı.
Karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle, 2, 3 ve 4 Aralık tarihlerinde oynanacak. Bu maçları kazanan 19 takım, adını grup aşamasına yazdıracak.
Trendyol Süper Lig’de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, kupa mücadelelerine grup aşamasından itibaren katılacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Eşleşmeleri
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü – Zecorner Kayserispor
Yalova FK 77 – Gaziantep FK
Boluspor – Kahta 02 Spor
İstanbulspor – SMS Grup Sarıyer
Özbelsan Sivasspor – Aliağa Futbol
Muğlaspor – Sipay Bodrum FK
Çaykur Rizespor – Atko Grup Pendikspor
Muşspor – TÜMOSAN Konyaspor
Beyoğlu Yeni Çarşı – Göztepe
Arca Çorum FK – Corendon Alanyaspor
ikas Eyüpspor – Astor Enerji Çankayaspor
Fethiyespor – Bandırmaspor
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor – Erzurumspor
Silifke Belediyespor – Hesap.com Antalyaspor
Sakaryaspor – Gençlerbirliği
Alagöz Holding Iğdır FK – Orduspor 1967
Karacabey Belediyespor – Kocaelispor
Trabzonspor – İmaj Altyapı Vanspor
Esenler Erokspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük