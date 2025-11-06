AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, deprem bölgesinde süren çalışmalarla ilgili AK Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Yayman, 6 Şubat depremleri sonrasında 453 bin hak sahibinin evlerinin 6 Şubat 2026’da teslim edileceğini belirtti.

Depremin siyasi tartışma konusu yapılmaması gerektiğini vurgulayan Yayman, “Deprem meselesi bir siyasi polemik konusu olmamalıdır. Üzülerek ifade ediyorum ki 6 Şubat depremi geride kalmasına rağmen sosyal medya üzerinden devam eden artçı sarsıntılar sürüyor. Daha arama kurtarma faaliyetleri devam ederken ‘baraj patladı’ yalanını hepimiz hatırlıyoruz. Bu yalanlar bitmeden devam ediyor” dedi.

“Deprem turisti olarak dahi bölgeye gelmiyorlar”

Muhalefetin deprem bölgesine yeterince ilgi göstermediğini söyleyen Yayman, “Cumhurbaşkanımız ‘deprem turisti’ demişti. Deprem turisti olarak dahi bölgeye gelmiyorlar. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Diyarbakır’da yapılan evleri gelip görsünler. Artık Avrupa başkentlerine gidip Türkiye aleyhine konuşuyorlar. Biz bunu kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Muhalefetin anlayışı yanlış”

Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına da tepki göstererek, “Keşke kendi belediye başkanlarına sorsalar, hangi konutlar yapılmış, hangi temeller atılmış diye. Antakya Habib-i Neccar Camii, Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından tamamlandı. Ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği Ulu Camii için henüz adım atılmadı. Sayın Özel, önce bunu görsün” dedi.

AK Parti’li Yayman, muhalefetin felaketleri siyasi malzeme haline getirdiğini söyleyerek, “Muhalefetteki anlayış şu; deprem olsun hükümet altında kalsın, sel olsun hükümet sele kapılsın, yangın olsun hükümet altında kalsın. Bu doğru bir anlayış değildir. Milletimiz de bu anlayışı asla onaylamamaktadır” diye konuştu.

“CHP’li belediyelerin deprem bölgesinde yaptığı tek bir iş yok”

Yayman, deprem bölgesindeki CHP’li belediyeleri de eleştirerek, “Hatay başta olmak üzere deprem bölgesinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yaptığı tek bir iş yoktur. Ne bir konut yapmışlardır, ne bir iş yeri, ne de altyapı projesine destek olmuşlardır. Biz ise parti ayrımı gözetmeden tüm belediyeler için gece gündüz çalışıyoruz. Eğer hükümetimizin çalışmalarını yetersiz buluyorlarsa, buyursunlar kendileri yapsınlar” dedi.