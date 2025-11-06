İzmir’de ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapan Kızılay çalışanı Ahmet Cinoğlu (34), tartıştığı M.A. (28) tarafından tabanca ile vuruldu. Olayın yaşandığı noktada, ertesi gün Türk Kızılay ekipleri yeniden yemek dağıtımı yaptı. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz, “Bu hilalin gölgesi altında hizmetimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bize yönelik bu saldırıları hak etmiyoruz” dedi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Faik Paşa Mahallesi 960 Sokak’ta meydana geldi. İhtiyaç sahiplerine yemek dağıtan Kızılay personeli Ahmet Cinoğlu ile M.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. M.A., bir süre sonra olay yerine geri dönüp Cinoğlu’na tabancayla ateş açtı.

Bacaklarından yaralanan Ahmet Cinoğlu, sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kısa sürede saldırganı yakalarken, Cinoğlu’nun hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Aynı bölgede dağıtım yeniden başladı

Saldırının yaşandığı noktada bugün yeniden yemek dağıtımı yapan Türk Kızılay ekiplerine, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz ve İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış da eşlik etti.

Kamil Karadeniz yaptığı açıklamada, “Bu bölge ihtiyaç sahiplerinin yoğun olduğu bir yer. Dün sahadaki bir arkadaşımız istemediğimiz bir olaya maruz kaldı. Ancak biz hizmetimizi ara vermeden, hız kesmeden bu hilalin gölgesi altında sürdüreceğiz. Milletimizin hizmetinde ve emrindeyiz. Arzumuz bir daha bu tür olayların yaşanmaması” dedi.

Kerem Fahri Baykalmış ise, “Amacımız milletimizin emanetini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak. Her koşulda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kızılay sayesinde sıcak yemek yiyoruz”

Faik Paşa Mahalle Muhtarı Yusuf Bedir, “Olayın mahallemizde yaşanması nedeniyle üzgünüz. Kızılay’a çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. İhtiyaç sahipleri Kızılay sayesinde sıcak yemek yiyebiliyor” diye konuştu.

İhtiyaç sahibi vatandaşlardan Bektaş Çınar (69) da, “Ekiplerden Allah razı olsun. Böyle bir olay yaşanmamalıydı. İnsan bu şekilde karşılık vermez” dedi.