Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Haftanın maçları 7, 8 ve 9 Kasım tarihlerinde oynanacak.

MHK’nin açıklamasına göre haftanın maç programı ve hakemleri şöyle:

7 Kasım Cuma

20.00 Gençlerbirliği – RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

8 Kasım Cumartesi

14.30 Gaziantep FK – Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

17.00 Trabzonspor – Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa – Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Hesap.com Antalyaspor – Beşiktaş: Cihan Aydın

9 Kasım Pazar

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – TÜMOSAN Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Kocaelispor – Galatasaray: Çağdaş Altay

20.00 Fenerbahçe – Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor – ikas Eyüpspor: Yasin Kol