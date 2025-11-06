Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Haftanın maçları 7, 8 ve 9 Kasım tarihlerinde oynanacak.
MHK’nin açıklamasına göre haftanın maç programı ve hakemleri şöyle:
7 Kasım Cuma
20.00 Gençlerbirliği – RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
8 Kasım Cumartesi
14.30 Gaziantep FK – Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
17.00 Trabzonspor – Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa – Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Hesap.com Antalyaspor – Beşiktaş: Cihan Aydın
9 Kasım Pazar
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – TÜMOSAN Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Kocaelispor – Galatasaray: Çağdaş Altay
20.00 Fenerbahçe – Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor – ikas Eyüpspor: Yasin Kol