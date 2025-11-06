İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan gazeteciler Ruşen Çakır, Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade verdi.

Sabah saatlerinde başlayan ifade işlemlerinin ardından beş gazeteci de serbest bırakıldı. Ancak, yürütülen soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği öğrenildi.

Gazetecilerin, İBB soruşturması kapsamında yapılan bazı sosyal medya paylaşımları ve haber içerikleri nedeniyle ifadeye çağrıldıkları belirtildi.

Operasyon sürecinde gazetecilerin evlerinde arama yapılırken, bazı elektronik cihazlara da delil incelemesi amacıyla el konuldu.

Gözaltı ve ifade süreciyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, serbest bırakılan gazeteciler ilerleyen süreçte savcılığa ifade vermeye davet edilebilecek.

Soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.