Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda noterlik sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, noterlik kurumunun adaletin sağlanması ve toplumsal barışın korunmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Yılmaz Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Noterlik, adaletin sağlanması ve korunması açısından hukuk sistemimizin temel taşlarındandır.

Noterlerimiz;

✅ Adaletin tesisine,

✅ Mahkemelerin iş yükünün azalmasına,

✅ Toplumsal barışın sağlanmasına önemli katkılar sunmaktadır.”

“Noterlik sayısını 1.231’den 2.385’e yükselttik”

Tunç, noterlik kurumunun güçlendirilmesi için yapılan çalışmaları da paylaştı:

2002 yılında 1.231 olan noterlik sayısının 2.385’e yükseltildiğini,

Geçtiğimiz yıl 40 yeni noterliğin ihdas edildiğini belirtti.

Ayrıca, noterlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla 6 Nisan 2019’da başlatılan nöbetçi noterlik uygulaması sayesinde vatandaşların hafta sonları da noterlik hizmetine ulaşabildiğini hatırlattı.

“Nöbetçi noterliklerde bugüne kadar 3 milyon 960 bin 246 işlem gerçekleştirildi.”

Yeni yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı

Adalet Bakanı Tunç, 6 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Noterlerin Tatil Gün ve Saatlerinde Çalışmasına İlişkin Yönetmelik” ile nöbet sisteminin yasal zemine kavuşturulduğunu açıkladı.

“Yönetmelikle hafta sonu nöbet sisteminin ayrıntılı biçimde düzenlenmesini; nöbet günleri, çalışma saatleri ve noter sayılarının netleştirilmesini sağladık.”

“Zaman ve mekân sınırını kaldırdık”

Yılmaz Tunç, yeni uygulamalarla noterlik hizmetlerinde dijital dönüşümün sağlandığını vurguladı:

Yurt dışında yapılan noterlik işlemi örneğinin Türkiye’de herhangi bir noterlikten alınabilmesi,

Yurt içi noterlik işlemlerinin başka şehirlerdeki noterliklerden temin edilmesi,

Noter ücretleri ile harç ve vergilerin kredi kartlarıyla ödenebilmesi,

Güvenli ödeme sistemi, parmak iziyle kimlik doğrulama ve e-Randevu sistemi gibi yenilikler hayata geçirildi.

Tunç, #TürkiyeYüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda çalışmaların süreceğini belirterek, “Noterlik müessesesini güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.