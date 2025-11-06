Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor’da kulüp başkanı Gökhan Karagöl, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Karagöl, açıklamasında büyük bir gururla yürüttüğü Sivasspor başkanlığı görevini bırakma kararı aldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu şehrin adını gururla temsil eden bir kulüp olarak Türk futbolundaki saygın konumunu güçlendirmekti. Bizler hiçbir kişisel menfaat gözetmeden, sadece bu arma için çalıştık. Tüm zorluklara rağmen Sivasspor için mücadele etmek, bu camiaya hizmet etmek benim için büyük bir gururdu.”

Başkan Karagöl, görevi bırakma nedenini şu sözlerle açıkladı:

“Hem kişisel olarak hem de kulübümüzün menfaatleri açısından bu görevi devretmenin daha doğru olacağı kanaatine vardım. Bu süreçte yanımda olan yönetim kurulu arkadaşlarıma, teknik ekibimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza ve her koşulda desteğini esirgemeyen büyük Sivasspor taraftarına teşekkür ediyorum.” Yayla evi yandı! İçeriği Görüntüle

Açıklamasının sonunda Karagöl, Sivasspor’a olan bağlılığını vurgulayarak,

“Sivasspor benim için sadece bir kulüp değil, bir aidiyet, bir emanet, bir gönül meselesidir. Görevim bugün sona eriyor olsa da, bu arma için duyduğum sevda ve sorumluluk ömür boyu sürecektir.” ifadelerini kullandı.