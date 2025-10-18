Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mersin Limanı’ndan yola çıkan 17’nci İyilik Gemisi “Akdeniz”in, 900 ton insani yardım malzemesiyle Mısır’ın El Ariş Limanı’na ulaştığını duyurdu.

AFAD’ın sosyal medya paylaşımında, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı, AFAD, Dışişleri Bakanlığı, Türk Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde, iki yılı aşkın süredir temel yaşam malzemelerine erişimi engellenen Gazze halkına destek sağlamaya devam ettiği vurgulandı.

8 Ekim 2025 tarihinde sağlanan ateşkesten sonra insani yardım faaliyetlerinin arttığı belirtilen açıklamada, gemide hazır tüketilebilir gıda, konserve ve çocuk maması gibi temel malzemelerin yer aldığı kaydedildi. Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye 17 gemi ve 14 uçakla toplam 102 bin tondan fazla insani yardım gönderilmiş oldu.

İyilik Yüklü Gemi Limanda 🚢



Gazze’ye insani yardım taşıyan gemimiz El-Ariş Limanı’na ulaştı.



Türk Kızılay ve AFAD ekiplerimiz, limanda hazır bulunarak gemiyi karşıladı. Bu yardımlar, ihtiyaç sahibi Gazze halkına umut ve destek olacak. pic.twitter.com/rKvY7d1fXA — Türk Kızılay (@Kizilay) October 17, 2025

AFAD açıklamasında, “İyilik Yolunda, Omuz Omuza” anlayışıyla hareket eden devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlere teşekkür edilerek, Türkiye’nin mazlum ve mağdurun yanında olmaya devam edeceği ifade edildi.

