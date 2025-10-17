Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçan bir araç kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta bulunan 3 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer iki kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plaka bilgisi öğrenilemeyen araç, ilçe merkezinde polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymadı. Kaçan araç, ekiplerin takibi sonucu Kabaca köyü mevkisinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada bir miktar esrar ele geçirildi. Olayın ardından araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, bir şüphelinin tutuklanmasına, diğer iki kişinin ise serbest bırakılmasına karar verdi.