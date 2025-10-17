Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, son günlerde gündeme gelen “AKP’ye geçecek” iddialarına sert bir dille yanıt verdi. Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden ayrılmayacağını belirterek, “Bulunduğum yerdeyim, parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum. Yıllardır iftiraları çürüte çürüte, yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

Parti içi tartışmalara da değinen Köksal, “Ömrümü verdiğim partimden gelen saldırılara rağmen mücadelemi sürdüreceğim. Memleketime hizmet için buradayım” dedi.

Köksal, Pazar günü yapılacak il kongresine katılacağını da duyurarak, “Artık hiçbir yere gitmiyorum” sözleriyle iddiaları net bir şekilde reddetti.