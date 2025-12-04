Yangın, saat 23.30 sıralarında Merkez Mahallesi Bestekar Hafız Hüsnü Efendi Sokak’ta park halindeki otomobilde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobilde alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler, sokakta park halinde bulunan başka bir otomobile sirayet etti. Yangın sırasında art arda patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında ilk otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerden etkilenen diğer otomobilde hasar oluştu.

Alevlerin etkisiyle araçlara yakın noktada bulunan internet dağıtım panosu da zarar gördü. Panonun yanması nedeniyle mahallede internet hizmetinin kesintiye uğradığı, erişimin panonun yenilenmesinin ardından yeniden internet hizmetinin sağlanacağı öğrenildi.(DHA)