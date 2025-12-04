Bursa'nın Mudanya ilçesinde Yaklaşık 6 gündür kayıp Mustafa Abi'yi bulmak için AFAD’ın koordinesinde sürdürülen çalışmalarda jandarma ekipleri ile çok sayıda arama kurtarma gönüllüsü yer aldı. Ekipler, gün boyunca ormanlık ve dağlık alanlarda arama yaparken, arama bölgesi her geçen gün genişletiliyor. Yer yer etkisini artıran yoğun sis, ekiplerin görüş mesafesini düşürerek çalışmaları zorlaştırdı. Olası bir bulunma durumunda müdahalenin hızlı yapılabilmesi için sağlık görevlileri de ambulanslarla belli bölgelerde hazır bekletiliyor. Köy meydanında bekleyişini sürdüren yakınları, Mustafa Abi’nin daha önce de 3 kez kaybolmasına rağmen kısa sürede bulunduğunu, bu kez sürecin uzamasının kendilerini kaygılandırdığını söyledi. Aile, günlerdir devam eden arama çalışmalarından umutlu bir haber beklediklerini ifade etti. Ekiplerin gün boyu sahada yaptığı çalışmalardan henüz sonuç alınamazken, arama faaliyetlerinin seyriyle ilgili gün sonunda yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Evciler Mahallesi sakinleri ve Abi ailesi, 6 gündür kayıp olan Mustafa Abi’den gelecek iyi bir haberi umutla beklemeye devam ediyor. (DHA)