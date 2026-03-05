Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, rektörlerle gerçekleştirilen iftar programında konuştu. Küresel sistemin işleyişini eleştiren Kurtulmuş, uluslararası kurumların etkisiz kaldığını belirterek Birleşmiş Milletler’e yönelik sert ifadeler kullandı.

İran’a yönelik saldırılar sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin tutumunu eleştiren Kurtulmuş, “İran’a saldırı oluyor, BM Güvenlik Konseyi toplanıyor. Toplandı mı toplanmadı mı kimsenin umurunda bile değil. Çünkü BM Güvenlik Konseyinin New York’taki bir kafeden farkı kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

Dünyada giderek artan düzensizlik ve kuralsızlığa dikkat çekerek mevcut küresel sistemin adalet üretmekten uzaklaştığına vurgu yapan Kurtulmuş “Bu düzensiz, kuralsız dünya, düşenin ayağa kalkamayacağı bir dünya haline gelmektedir. Biz Türk milleti olarak düşmeyeceğiz, ayakta kalacağız. Hep beraber Allah’ın izniyle dünyanın en büyük milletlerinden birisi olacağız” dedi.

“Terörsüz Türkiye” vurgusu

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” hedefine de değinen Kurtulmuş, ülkede silahların tamamen susacağı bir döneme ulaşılması temennisinde bulundu. Kurtulmuş, “İnşallah bu memlekette silahları gömeceğiz ve ilanihaye bu topraklarda kardeşlik sözünden başka, birlik ve beraberlik sözünden başka hiçbir söz hakim olmayacaktır” dedi.

Rektörlere de çağrıda bulunan Kurtulmuş, üniversitelerin bu süreçte önemli rol oynayabileceğini belirterek destek istedi.

Kurtulmuş, “Bu sürece omuz verin. Bölge halkıyla, şehir halkıyla Terörsüz Türkiye meselesinin ideallerini buluşturun. Hep beraber bu süreci geride bırakarak ezeli olan kardeşliğimizi ebedi hale getirmek için mücadelemizi sürdürelim” ifadelerini kullandı.