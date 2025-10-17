Bursa’nın içme suyunun büyük kısmını sağlayan Nilüfer ve Doğancı barajlarında su tamamen bitti. Kentin en önemli iki barajında doluluk oranı sıfıra düştü.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ve Mudanya’nın bir kısmına su sağlayan barajlarda 28 Eylül’de yüzde 2,33 olan doluluk oranı, 12 Ekim’de yüzde 0,49’a, 15 Ekim’de ise yüzde 0’a kadar geriledi.

Bursa’nın günlük su ihtiyacı Çınarcık Barajı’ndan alınan su, kuyular ve pınar kaynaklarıyla karşılanmaya çalışılıyor. Ancak bu kaynaklar kentin tamamına yetmiyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ, 1 Ekim’den bu yana altı ilçede 12 saatlik planlı su kesintisi uyguluyor.

Havaların serinlemesine rağmen barajlara yeterli yağış düşmemesi, önümüzdeki günlerde su sıkıntısının artabileceği endişesini güçlendirdi.