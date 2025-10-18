Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı 39’uncu Olağan İl Kongresi tamamlandı. Seçime tek aday olarak giren Çağatay Güç, 650 il delegesinden 510’unun oy kullandığı kongrede geçerli 473 oyun 447'sini alarak yeni il başkanı seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’nın 39. Olağan İl Kongresi Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan, Deniz Yücel, Aylin Nazlıaka ve Gökçe Gökçen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongrenin divan başkanlığına CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir seçildi. Kongrede seçimin blok liste ile yapılmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Kongrede önceki yerel seçimlerde Aliağa Belediye Başkan adayı olan, şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Çağatay Güç tek aday olarak gösterildi.

‘HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIM’

Ev hapsinde olan CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kongreye video konferans yoluyla bağlanarak, “Deniz başkandan teslim aldığım bayrağı Çağatay kardeşime teslim edeceğim. Bayrağı yere düşürmedim, daha yükseğe çıkartmak için gece gündüz çalıştım, şimdi sıra Çağatay kardeşimde. Eminim o da benden aldığı bayrağı daha yükseğe çıkartmak için elinden gelenin fazlasını yapacak. Ben her zaman yanında olacağım. Ne zaman desteğe, yoldaşa ihtiyacı olursa orda olacağım” dedi.

‘İL KONGRESİNİ OLAĞANÜSTÜ KOŞULLARDA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, olağanüstü koşullarda olağan il kongresi gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Birlik, beraberlik içinde, hiçbir arkadaşımızın kırılmadığı, kendini dışarıda hissetmediği, herkesin bu yürüyüşün parçası olduğu bir mücadele için birlikte yürümek adına bugün bu yarışı kırılmadan, dökülmeden demokratik olgunlukla bitirme anlayışındayız. Buradan kim çıkarsa çıksın, kim il başkanı olursa olsun kazananın CHP ve Türkiye olacağını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

‘İZMİR, ÇAĞATAY'DAN MAHRUM KALMAMALI’

Çağatay Güç’ü Aliağa belediye başkanı adayı olduğu zaman tanıdığını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, o dönemde de Güç ile çalışmak istediğini vurgulayarak, “Çok küçük bir oy farkıyla kaybetti. İnşaat mühendisi ve belediyecilik tecrübesi olduğu için kendisiyle konuştum. Genel sekreter yardımcımız olmasını istedim, kabul etti. 1,5 yıldır beraber çalışıyoruz. Çağatay, bütün belediye başkanlarının çok sevdiği bir arkadaşımız. Onun il başkan adayı olmasıyla ilgili öneriyi başkaları ortaya attı. Bu konuda sessiz kaldım çünkü Çağatay’ı kaybetmek istemedim. Genel başkanımız son karar olarak Çağatay Güç’ün aday yapılmasını istiyorum diye önerince ve dedim ki; İzmir Çağatay'dan mahrum kalmamalı. Sonuna kadar yanındayım" ifadelerinde bulundu.

GÜÇ, KONUŞMASININ BİTİMİNDE YERE YIĞILDI

Seçimde tek aday olarak gösterilmesinin ardından kürsüye çıkan Çağatay Güç, destek olanlara teşekkür ettiğini dile getirdi. Konuşmasının bitiminde fenalaşan Güç, sahnede yere yığıldı. Çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendine gelerek, tekrar kürsüye çıkan Güç, aşırı yorgun olduğu, bir gündür hiç uyumadığını ve düzgün beslenemediği için fenalaştığını söyledi. Konuşmaların ardından oy verme işlemi ardından da sayım işlemine geçildi. Kongrede 650 il delegesinden 510’u oy kullanırken, geçerli 473 oyun 447'sini alan Çağatay Güç yeni il başkanı seçildi.