Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişi, saat 20.00 sıralarında 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya sahne oldu. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Bilal B. (23) yönetimindeki 16 BKB 156 plakalı otomobil, önünde yavaşlayan Özkan Ç.’ye (16 BGN 709) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Özkan Ç.’nin aracı önündeki Ekrem Ö.’nün (40) kullandığı 16 BJH 908 plakalı otomobile, bu araç da önündeki Mehmet G.’nin (36) kullandığı 16 AFZ 249 plakalı otomobile, en son olarak da Ebubekir A.’nın (25) kullandığı 16 BGV 505 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada Bilal B. ile Özkan Ç.’nin aracındaki Lina Ç. (29) ve İsmail Ç. (25) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, tıkanan yolu kontrollü şekilde yeniden trafiğe açarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.