İzmir'de doğa ve hayvanlarla güvenli ve kontrollü bir ortamda bir araya gelinmesini hedefleyen 'Patili Dostumuz Kentsel Yaşamda Destekleyici Etkileşimler Projesi' kapsamında, engelli çocuklar ebeveynleri ile birlikte Doğal Yaşam Parkı'ndaki lemur barınağını ziyaret etti. Lemurları getirdikleri marullarla besleyen çocuklar, hem keyifli vakit geçirdi hem de güvenli temas sayesinde korku ve kaygılarından uzaklaştı.

Proje sayesinde daha önce bitki ekimi ve bakımı ile ilgilenen özel çocuklar bu kez uzman veteriner hekim ve bakıcılar eşliğinde hayvanları besleyip; empati, canlıya saygı, sınır gözetme ve güvenli temas becerileri kazandı.

‘BURADA ÇOK MUTLU’

Oğlu Eren Küçükgörmen (6) ile birlikte keyifli vakit geçirdiğini belirten Gülcan Küçükgörmen, "Birkaç yıldır engelli biriminin faaliyetlerine katılıyoruz. Oğlumun atipik otizm tanısı var. Bütün hayvanları seviyor. Hayali çiftlik kurmak, o yüzden burada çok mutlu. Pazar günü ailece bu faaliyete katılmak bizi mutlu etti. Evimizde kedimiz var. Daha önce de 'Babamla hayvan barınağı yapıyorum' etkinliğine katılmıştı. Kedi ve köpekler için babasıyla birlikte barınak yaptı. Yararlı olduğunu görüyorum" dedi. Eren Küçükgörmen ise lemurları çok sevdiğini, beslemek istediğini söyledi.

Kızı Ebrar (6,5) ile etkinliğe katılan Mustafa Akman da "Bizim için güzel bir etkinlik oldu. Şehrin kalabalığından uzaklaşmak güzel hissettirdi. Geçen hafta yılan gördü. Bizden daha cesaretliler, yılana dokundu. İçindeki korkuları attı. Stresinden uzaklaştı" ifadelerini kullandı.

'DAHA ÖNCE DOKUNAMAZDI'

Down sendromlu Melek Üzüm de hayvanlardan hiç korkmadığını söyledi. Melek Üzüm’ün babası Akın Üzüm, "Hayvanlarla ilişki kurmaları güzel. Daha önce dokunamazdı. 2 haftadır ellemeye başladı" diye konuştu.

Gelişim geriliği olan kızı Nehir ile (8) etkinliğe katılan Cesur Bakış, "Nehir daha önce toprağa elleyemiyordu. Fidan dikip hayvanları sevmeye hatta beslemeye başladı" dedi.

'KARŞILIKLI İYİLİK HALİ'

Proje yürütücülerinden Sosyal Hizmet Uzmanı Sinem Tankoç, çocukların toprağa dokunabilecekleri bir ekim dikim alanı oluşturduklarını ve ektiklerini sulayarak büyüttüklerini söyledi. Yaklaşık 8 hafta sürecek proje kapsamında özel çocukları hayvanlarla da bir araya getirdiklerini anlatan Tankoç, şöyle konuştu:

"Engelli çocuklar ile hayvanlar arasında nasıl bir bağ kurulacağını, gelişimlerine nasıl katkıda bulunulacağını araştırıp özellikle kedi, köpek, at ve tavşan üzerinden yapılan çalışmaları inceledik. Toprakla ekim dikimin ardından çocukların hayvanlarla temasını sağladık. Daha önce çekingen davranışlar gösteren çocukların hayvanlarla karşılaştıktan sonra daha olumlu davrandığını, korkmadıklarını ve beslemeye çalıştıklarını fark ettik. Karşılıklı bir iyilik hali gördük. Hayvanların onları iyileştirdiğine tanık olduk."

'KAYGI VE STRES AZALIYOR'

Çocuklar için aşısı yapılmış, sağlık sorunu olmayan zararsız hayvan türlerini belirlediklerini söyleyen Sosyal Hizmet Uzmanı Cansu Deniz Ağ, "Hayvanlar uzman veteriner eşliğinde bakıcıları ile birlikte bizim belirlediğimiz alana getiriliyor. Orada çocukların hem sosyal aktiviteye katılmaları, toplumla bütünleşmeleri sağlanıyor hem de hayvanlara temas ile birlikte engelli çocukların duyusal gelişimleri destekleniyor. Kaygı ve stres azalıyor. Çok hareketli olan bir çocuğumuz vardı, tavşanlara dokunarak sakinleşti. Hiçbir hayvana ve toprağa dokunamayan, ince motor becerileri az gelişmiş bir çocuğumuz artık fide tohum ekimleri yapıyor, bugün lemur barınağına bile girdi. Bakım yükü sadece annelere ait değil. Babalar da çocuklarıyla birlikte bu etkinliklere katılabiliyor" ifadelerini kullandı. (DHA)