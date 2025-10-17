Mamak Belediyesi, çocukların güvenli, mutlu ve çağdaş bir ortamda yetişmesi hedefiyle yeni bir kreş ve gündüz bakımevini hizmete açıyor. Durali Alıç Mahallesi’nde hayata geçirilen Durali Alıç Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin açılışı 21 Ekim 2025 Salı günü saat 14.00’te gerçekleşecek.

Mamak Belediye Başkanı ve yetkililer, tüm hemşehrilerini bu anlamlı açılış törenine davet ederek, çocukların gelişimine katkı sağlayacak bu yeni merkezde buluşmayı bekliyor. Yeni kreş ve gündüz bakımevi, ailelere güvenilir ve kaliteli bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyor.

Açılış, Durali Alıç Mahallesi 928. Sokak No: 37/1 adresinde yapılacak. Mamak Belediyesi, çocukların geleceği için atılan bu önemli adımı kutlamak üzere tüm vatandaşları davet ediyor.