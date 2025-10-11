Çorum’un Alaca ilçesinde, merhum Selin Şahin’in adına yapılan sosyal tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Selin Şahin’in babası Üzeyir ve annesi Belma Şahin’in öncülüğünde, kardeşleri Mert ve Efe Şahin’in destekleriyle hayata geçirilen sosyal tesis, Alaca’da sosyal yaşamın gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir merkez olarak hizmet verecek.

Açılışta konuşan Başkan Veli Gündüz Şahin, "Selin’in adı bu tesiste, Alaca’nın sokaklarında, çocukların gülüşlerinde yaşamaya devam edecek. Ruhu şad olsun." dedi.

Sosyal tesisin, bölge çocukları ve gençlerine yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapması bekleniyor.