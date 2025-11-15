Mamak’ın orman şehidi ve AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan’ın ismi, Yukarı İmrahor Mahallesi’nde oluşturulan hatıra ormanında ölümsüzleştiriliyor. Orman Genel Müdürlüğü ile AKUT’un ortak çalışması sonucu hazırlanan alanda fidan dikimi, Pazar günü saat 14.00’te düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

Başkan Şahin, Baba Arslan’ın Talebini Karşılıksız Bırakmadı

Şehit Arslan’ın babası Gürsel Arslan, oğlunun 15 yıldır AKUT bünyesinde gönüllü olarak görev yaptığını ve doğaya büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu belirterek, adının yaşaması için bir hatıra ormanı kurulmasını istemişti. Bu talep üzerine Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, ilgili kurumlarla temasa geçerek süreci başlattı.

Yukarı İmrahor Doğukent Caddesi’nin Kırkkonaklar yönüne giden güzergâhın 5. kilometresindeki ağaçlandırma alanı, şehit Arslan’ın adının yaşatılacağı hatıra ormanı olarak düzenlendi.

Fidan Dikimiyle Arslan’ın Hatırası Yaşatılacak

Orman Genel Müdürlüğü ve AKUT’un katkılarıyla hazırlanan bölge, Pazar günü yapılacak fidan dikimiyle resmen hatıra ormanına dönüşecek. Böylece Bayram Eren Arslan’ın ismi Mamak’ta kalıcı bir şekilde yaşatılmış olacak.

Görev Uğruna Şehit Düşmüştü

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına kadar ilerleyen orman yangınına gönüllü olarak müdahale eden Arslan, alevlere karşı verilen mücadelede 10 AKUT gönüllüsü ve orman işçisiyle birlikte şehit olmuştu.