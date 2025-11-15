Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında yürüttükleri düzenli kontrollerle hem tüketici sağlığını hem de vatandaşların alışverişteki haklarını koruma çalışmalarını sürdürüyor. Son gerçekleştirilen denetimlerde, pazar esnafının kullandığı tartı ve ölçüm cihazları tek tek incelenerek, ürünlerin gerçek gramajlarıyla satışa sunulup sunulmadığı kontrol edildi. Zabıta ekipleri, cihazların mevzuata uygun olup olmadığını dikkatle denetledi.

Ekipler aynı zamanda terazilerin doğru tartım yapıp yapmadığını test ederken, tezgâhlarda yer alan fiyat etiketlerinin net, anlaşılır ve ürün gramajıyla uyumlu şekilde düzenlenip düzenlenmediğini de inceledi. Bunun yanı sıra, pazar alanındaki temizlik ve düzen koşulları gözden geçirilerek vatandaşlara hijyenik ve güvenilir bir alışveriş ortamı sunulması hedeflendi.

Esnafa Uyarılar Yapıldı

Denetimler sırasında zabıta ekipleri, etiketleme ile tartı kurallarının titizlikle uygulanması gerektiğinin altını çizerek esnafa gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Kurallara aykırı satış yaptığı belirlenen esnafa ilgili işlemler uygulanırken, tüketici haklarının korunmasının öncelik olduğu vurgulandı.

Başkan Özarslan: “Amacımız Hem Sağlığı Hem Bütçeyi Korumak”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, pazar yerlerinde yapılan kontrollerin hem esnaf hem de vatandaş açısından önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: “Semt pazarlarımızda yürüttüğümüz denetimlerle vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alırken, esnafımızın da kurallara uygun ve düzenli şekilde hizmet vermesini sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız ceza yazmak değil; hem halkımızın sağlığını hem de bütçesini korumak. Esnafımızdan bu konuda duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Denetimlerimiz, pazarlarda huzurlu ve güvenli bir alışveriş ortamı oluşturmak için devam edecek.”