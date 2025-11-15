ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, bakanlığın konuyu ivedilikle takip edeceğini belirtti. Bondi, soruşturmayı New York Güney Bölgesi Savcısı Jay Clayton’ın üstleneceğini ifade etti.

Trump, yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanı Pam Bondi ve Adalet Bakanlığından, FBI’daki vatanseverlerimizle birlikte, Jeffrey Epstein'ın Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase ve diğer birçok kişi ve kurumla olan ilişkisini ve neler olup bittiğini araştırmalarını isteyeceğim” ifadelerini kullandı.

Epstein Davası ve Ünlü İsimler

Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. Tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde 10 Ağustos 2019’da ölü bulunmuştu.

Dava dosyalarında adı geçen isimler arasında Prens Andrew, Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson yer almıştı.

FBI, incelemesi sonucunda, Epstein’in müşteri listesi tutulduğuna dair kanıt bulunmadığını belirtmiş ve Epstein’in hücresinde intihar ettiği sonucuna varmıştı. Öte yandan bazı iddialarda, Epstein’in örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülüyordu.

Medya ve İddialar

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Epstein’in İsrail için çalıştığını ve Washington’daki yetkililerin bunu bildiğini iddia etmişti. Wall Street Journal (WSJ) ise Epstein’in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, Epstein’in 50. doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump’a ait olduğunu öne sürmüştü.