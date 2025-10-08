Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, TEMA Vakfı ve Doğa Temelli Çözümler Derneği’nin katkılarıyla gerçekleşecek Mamak Bilim Şenliği, 9 Ekim saat 13.00’te Mamak Bilim Merkezi’nde yapılacak açılışla başlayacak. Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’in de katılacağı açılış ile üç gün boyunca sürecek şenlikte, Mamaklılar bilimi dört farklı merkezde düzenlenecek etkinliklerle keşfetme fırsatı bulacak.

4 Merkezde 3 Gün Sürecek 48 Etkinlik

Mamak Bilim Şenliği, 9-10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Farklı yaş gruplarından öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılacağı şenlikte; atölyeler, yarışmalar, laboratuvar uygulamaları ve gözlem etkinlikleri yer alacak. Etkinlik alanlarında görevli atölye temsilcileri sayesinde katılımcılar, bilimsel çalışmaları yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı bulacak.

Her Merkezde Farklı Bir Deneyim

Mamak Bilim Merkezi: Yapay zekâ, robot tasarımı, çoklu zekâ oyunları, lego ile kodlama ve sanat içerikli atölyeler ziyaretçilerle buluşacak.

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi: Planetaryum gösterimleri, VR deneyimi, 3D yazıcı uygulamaları ve gökyüzü temalı etkinliklerle dolu bir program sunulacak.

Gökçeyurt Ekolojik Köyü: Doğa ve bilim birleşecek. Katılımcılar, bitki üretimi, doğa güncesi çalışmaları ve arıcılık atölyelerine katılacak.

Üreğil Millet Bahçesi: Ekolojik farkındalık ön planda olacak. Kukla, makrome, güneş gözlemi gibi etkinliklerin yanında faydalı böcekler ve ekoloji temalı uygulamalar düzenlenecek.