1943 yılında İstanbul’da doğan Özveren, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. 1965 yılında TRT İstanbul Radyosu’nda göreve başlayan Özveren, 1972 yılında spor spikerliği diploması alarak TRT Haber Dairesi’nde spikerlik yapmaya başladı. 1975 ile 2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması’nı Türkçe sunarak büyük bir izleyici kitlesi kazandı.

Özveren, 2018 yılında "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılarak 30 bin TL ödül kazandı. 2013 yılında ise Show TV’de yayınlanan “Bir Milyon Kimin?” adlı yarışmanın jüri üyeliğini üstlendi Biyografiler.

18 Ekim 2022 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybeden Özveren, Hoşdere Mezarlığı’na defnedildi. Eşi Sebla Özveren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok üzgünüm. Bülend’i kaybettik. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullanarak sevenlerine başsağlığı diledi.

Bülend Özveren, Türk televizyonculuğunun önemli figürlerinden biri olarak, izleyicilerin hafızasında unutulmaz bir yer edinmeye devam ediyor.