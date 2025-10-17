Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'de çalışanların yarısına yakını asgari ücret alıyor. Tam olarak bilinmese de 8 milyona yakın çalışan asgari ücret alıyor. Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 lira olmuştu. Yıl sonuna doğru yaklaştıkça yıl sonu enflasyon öngörüleri de şekillenmeye başladı.

Çalışanlar yeni yılda maaşlarının ne kadar artacağını merak ederken, uzmanlar da tahminler konusunda değişik açıklamalarda bulunuyorlar.

YÜZDE 20-25 ARASI

milliyet.com.tr’ye değerlendirmelerde bulunan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz “Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayı itibarıyla toplanıp kararını verecek. ‘Asgari ücrete ne kadar zam olacak?’ sorusuna gelince sıkı para politikası doğrultusunda geçen yılki maaş yönetimi izlenirse önümüzdeki senenin hedef enflasyonu %13 ile %19 arasında belirlenmişti. Bu hesaba göre zam oranın %20 olarak tahmin edebiliriz. Geçen yıl asgari ücret tahminini tutturan JP Morgan ve Morgan Stanley gibi yabancı kurumlar %20 ile %25 arası zam yapılacağını öngörmektedir.

Benim öngörüm güncel 22.104 TL olan asgari ücretin %20 - %25 oranında artırılması yönündedir. Bu iki orana göre asgari ücret ocak ayında 26.525 TL ile 27.630 TL civarına gelecektir. Burada unutulmaması gereken husus asgari ücret başlangıç ücretidir. İşletmelerin, çalışanlarının refahını sağlamak amaçlı bunun üzerinde bir zam farkı vermesi gerektiğinin altını çizmek isterim. ”dedi.