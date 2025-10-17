Türkiye'de otomatik vites aracın daha çok tercih edilmesi üzerine düzenlenen yazıda, araştırmalara göre ülkede en ucuz otomatik vitesli otomobil Hyundai i10 olduğu aktarıldı. Aracın başlangıç fiyatı ise 1.198.000 TL olduğu belirtildi.

Türkiye'de en ucuz otomatik vites araçlar sırasıyla şöyle:

- Hyundai i10 : 1.198.000 TL

-Kia Picantoi: 1.245.000 TL

-Citroen e-C3: 1.375.000 TL

-Dacia Sandero Strepway: 1.4220.000 TL

-Hyundai i20: 1.436.000

-Suzuki Swift: 1.525.000

-Renault Cilo: 1.536.000

-Hyundai İNSTER: 1,545.000

-Hyundai Bayon: 1.573.000

-Citroen eC3 aircross: 1.588.000