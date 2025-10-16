Mamak Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mamak Kırşehirliler Derneği iş birliğiyle sporu teşvik amacıyla gerçekleştirilen “Mamak Kırşehirliler Derneği Bisiklet Projesi” kapsamında LGS’de ilk 10’a giren öğrenciler bisikletle ödüllendirildi.

Eğitime ve spora teşvik etmek, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla Mamak Kaymakamlığı, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mamak Kırşehirliler Derneği iş birliğiyle özel bir program düzenlendi. Liseye geçiş sınavında (LGS) üstün başarı gösteren ilk 10 öğrenciye “Mamak Kırşehirliler Derneği Bisiklet Projesi” kapsamında bisiklet ödülleri takdim edildi. Etkinlik, Mamak Halk Eğitim Merkezi’nde yoğun katılım ve coşku ile gerçekleşti. Bisiklet ödüllerini kazanan öğrenciler, Alper Kerem Nafak, Ela Başpınar, Aslı Sena Çetin, İlker Bircan, Ayşe Eren, Şevval Aydın, Cemre Tartar, Emir Yıldız ve Efe Yasin Biçer oldu. Programa, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldız, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Osman Engin Dalbastı, MHP Mamak İlçe Başkanı Erkan Koçyiğit, Anahtar Parti Mamak İlçe Başkanı Cihan Cebeci, Kırşehirli Dernekler Federasyonu Başkan Vekili Hüseyin Ata, Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay, Tulpar Derneği Genel Başkanı Turgut Torun, Kırşehir’i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, Yargı Çalışanları Grubu Başkanı Hakim Murat Bahadır, hemşehri dernekleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

“SİZLERİ GELECEĞE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLAMAK İÇİN BURADAYIZ”

Göreve geldikleri günden itibaren proje için yoğun emek sarf ettiklerini dile getiren Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, “Buradaki en önemli unsurumuz çocuklarımızdır. Onlar, bizleri bir araya getiren en değerli varlıklarımızdır. Bu vesileyle hem ailelerini hem de öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” dedi. Dernek olarak kurulduğu günden bu yana birçok etkinlik düzenlediklerini kaydeden Çelik, “Bugünkü etkinliğimiz hem vatanımız, milletimiz hem de çocuklarımız için en anlamlı olanıdır. Eğitime destek vermek, toplumumuza katkı sağlamanın en etkili yoludur” diye konuştu. Gelecekte müzik ve kültür alanında yarışmalar düzenleyerek çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmayı planladıklarını ifade eden Çelik, “Ahilik konulu kompozisyon yarışmaları ve Neşet Ertaş türkülerini en güzel seslendirme yarışmaları ile hem Kırşehir kültürünü tanıtmayı hem de çocuklarımızı teşvik etmeyi amaçlıyoruz” diyerek yeni çalışmalara ilişkin ön bilgi verdi. Konuşmasını gençlere ve öğrencilere seslenerek tamamlayan Çelik, “Sizden çok şey bekliyoruz. Ancak unutmayın ki büyükleriniz de zamanında sizler gibi çocuktu. Bizler, sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için buradayız” ifadelerini kullandı.

“BENZER ÇALIŞMALARIN YAYGINLAŞMASINI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ”

İlçede eğitim ve sporun bir arada teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bisiklet dağıtım projesi ödül töreninde konuşan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldız, Mamak Kaymakamlığı, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Mamak Kırşehirliler Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen projenin, hem akademik başarıyı hem de fiziksel aktiviteleri desteklemeyi hedeflediğini belirtti. Projeye destek veren Mamak Kırşehirliler Derneği’ne teşekkürlerini ileten Yıldız, “Bu proje ile öğrencilerimizin eğitim ve öğretim süreçlerine fiziksel aktiviteleri de dahil ederek motivasyonlarını artırmayı ve benzer çalışmaların yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Eğitim-öğretim yolculuğunuzun her kademesinde böylesine gurur verici başarı hatıraları biriktirmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.

ŞAHİN’DEN ANLAMLI JEST: 10 ÖĞRENCİYE TELEFON SÖZÜ

Öğrencilerin başarısına emek veren öğretmenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, sadece ödül alan öğrencileri değil, ilçedeki ve ülke genelindeki tüm öğrencileri gönülden kutladığını belirtti. Projede emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, “Bu güzel organizasyona katkı sunan İlçemizin değerli Kaymakamına, İlçe Millî Eğitim Müdürümüze, Kırşehir Dernekler Vakıflar Birliği Başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizler hediyelerin en büyüğünü hak ediyorsunuz” dedi. Konuşmasının ardından öğrencilere bir de sürpriz yapan Şahin, maaşını aldıktan sonra kendi imkânlarıyla 10 öğrenciye telefon hediye edeceğini açıkladı. Öğrencilere, telefonlarını yalnızca eğitim amaçlı kullanmaları konusunda da çağrıda bulunan Şahin, sözlerin şu cümlelerle noktaladı:

“Şunu özellikle belirtmek isterim; bu hediyeleri kendi maaşımdan, yani kendi paramla alacağım. Belediyenin bütçesinden değil. Unutmayın çocuklar; gelecek sizlerin eseri olacak. Devlet büyüklerimizin hayatlarına baktığınızda onların da bir zamanlar siyah önlüklü, beyaz yakalı öğrenciler olduğunu göreceksiniz. Yarın sizler milletvekili, belediye başkanı, öğretmen, mühendis, bilim insanı olacaksınız. Hepinizin gözlerinden öpüyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”

“ÖĞRENCİLERİMİZİ GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM”

Programda yaptığı konuşmada Kırşehirliler Vakfı Başkanı Tuncay Tekay, “LGS sınavlarında ilk 10’a giren öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Takdir edilmek çok önemlidir; çünkü bu, aynı zamanda köklü bir Ahilik geleneğidir. Ahiler, gittikleri her yerde dürüstlüğü, çalışkanlığı ve dayanışmayı ön planda tutmuşlardır” dedi. Dernek yönetimini bu değerleri yaşattıkları için kutlayan Tekay, bir sonraki etkinliklerde aktif rol almak istediklerini belirtti. Vakıf olarak eğitime verdikleri desteğe değinen Tekay, “Kırşehirliler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da 251 üniversite öğrencimize burs sağlıyoruz. Eğitim, geleceğimizin teminatıdır. Bu bilinçle çalışan tüm kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BU BİR AHDE VEFA MESELESİDİR”

Ödül töreninde konuşan Kırşehirliler Dernekler Federasyonu Başkan Vekili Hüseyin Ata, eğitime yapılan katkıların öneminin altını çizdi. Ata, Mamak Kırşehirliler Derneği’nin Federasyon bünyesinde aktif ve örnek bir teşkilat olarak öne çıktığını belirterek, “İsmail Başkanımız her zaman çalışkan, gayretli ve örnek bir liderdir. Teşkilatını büyük bir özveriyle yönetmekte ve eğitime katkı yolunda önemli çalışmalar yapmaktadır” dedi. Eğitim alanındaki bu tür desteklerin devam edeceğini dile getiren Ata, “İnşallah geleceğin başarılı öğrencilerine daha çok destek sunmak ve onlara değerli hediyeler ulaştırmak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu bir ahde vefa meselesidir” diye konuştu. Kırşehirliler Dernekler Federasyonu olarak tüm öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini belirten Ata, “Bugün burada esas amaç konuşmak değil, başarıya ulaşan öğrencilerimizin hediyelerini takdim etmektir. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.