Dijital belediyecilik vizyonunu güçlendirmek için önemli projeler hayata geçiren Mamak Belediyesi, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye Bilişim Ödülleri” yarışmasına katılıyor. Belediye, Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Ekibi tarafından tamamen öz kaynaklarla geliştirilen 7 farklı proje ile tarihinde ilk kez bu yarışmada yer alacak.

Mamak Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı, modern ve etkin hizmet sunmak amacıyla dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 50’nin üzerinde projeyi hayata geçiren Bilgi İşlem Müdürlüğü, belirlenen 7 proje ile ödül yarışmasına başvurdu.

Yarışmaya katılan projeler şunlardan oluşuyor:

AYKOME Kazı Ruhsat Takip Otomasyonu, Kreş Yönetim Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Haritası, Çözüm Merkezi Uygulaması, Ödeme Emri Belge Süreç Takip Sistemi, Web Teknolojileri ile Sosyal Yardım Otomasyonu, Zabıta Web Uygulaması

Bu projelerle vatandaşların bilgiye daha hızlı ulaşması, işlemlerini pratik bir şekilde yapabilmesi ve belediye hizmetlerinin dijital ortamda daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Öz kaynaklarla geliştirilen sistemler

Mamak Belediyesi, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda yazılım altyapısını kendi bünyesindeki personeliyle geliştirmeye devam ediyor. Geliştirilen sistemler sayesinde ilçedeki tüm değişiklikler anlık olarak sisteme işlenerek belediye birimlerinin eş zamanlı bilgiye erişmesi sağlanıyor.

Bilgi İşlem Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Mamak Belediyesi’nin tarihinde ilk kez böyle bir yarışmaya katıldığı vurgulandı. Projelerin tamamen belediyenin kendi personeli tarafından geliştirildiği, herhangi bir dış kaynağa ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.

Yeni uygulamalar yalnızca vatandaş hizmetlerini dijitalleştirmekle kalmıyor; kamu kurumlarıyla entegrasyon sağlayarak gelirleri artırıyor, mali denetimi güçlendiriyor ve iç kontrol mekanizmalarını destekliyor. Böylece dışa bağımlılık da ortadan kaldırılıyor.