Ankara’nın Mamak ilçesinde süren su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için mahallelerdeki kaynak suyu çeşmelerine yöneldi.

Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda meydana gelen arıza nedeniyle Ankara’ya verilen su miktarı yarı yarıya azaldı. Bu durum, 29 Eylül’den itibaren başkent genelinde dönüşümlü su kesintilerine yol açtı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, arızanın giderilmesi için çelik boru hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Su kesintisinden etkilenen Mamaklı vatandaşlar, evdeki temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ilçedeki çeşmelerden bidon ve kovalarla su taşımak zorunda kalıyor.

Vatandaşlardan İbrahim Dolaman, “Buradan üç-beş kova su alıp gidiyoruz. Bu su sadece çocukların lavabo ihtiyacını karşılıyor. Yetkililerden ricam, bir an önce kalıcı çözüm bulunması” dedi.

Bir diğer mahalle sakini Ferhat Şişman ise su kesintilerinin uzun sürmesinden şikâyet ederek, “Bir haftadır su yok. Faturalarımıza bakıyoruz, 300 liralık suya 700 lira geliyor. Bu arıza işi gece gündüz çalışılarak bitirilmeli” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ise yaptığı açıklamada, Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamasının büyük ölçüde giderildiğini ve yarından itibaren bu hattan şehre yeniden su verilmeye başlanacağını duyurdu.