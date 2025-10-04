Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), metro istasyonları ile alt ve üst geçitlerde bulunan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik gelen arıza ihbarlarını değerlendirerek, kasıtlı zarar veren kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor.

ABB ekipleri, Başkent genelinde bulunan yürüyen merdiven ve asansörlerin arıza takibini 24 saat esasına göre SCADA sistemi üzerinden yapıyor. Arıza ihbarlarının ardından yapılan incelemelerde, birçok yürüyen merdivenin vatandaşlar tarafından acil durdurma butonuna basılması sonucu devre dışı kaldığı belirlendi.

Yetkililer, sistemin güvenli ve kesintisiz çalışması için vatandaşlardan acil durum butonlarını yalnızca gerçek ihtiyaç hâllerinde kullanmalarını istedi.

Kasıtlı durdurma anı kameralarda

Son olarak çeşitli bölgelerden gelen arıza ihbarları üzerine yapılan denetimlerde, bazı kişilerin etrafı kontrol ettikten sonra acil durdurma butonuna basarak yürüyen merdivenleri durdurduğu ve ardından bölgeden uzaklaştığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Belediye, kasıtlı olarak kamu malına zarar verdiği tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.