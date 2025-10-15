Bursa’da konkordato ilan eden inşaat firmasına ‘dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Şirket sahiplerinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında, 16 Haziran’da konkordato ilen eden inşaat firmasına yönelik, bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şirket ortakları H.A., A.A., M.A., V.T. ve E.T. gözaltına alındı. (DHA)